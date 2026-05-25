Milan fuori dalla Champions l’affondo di Carlo Festa | Cardinale ascolti i consulenti e venda il club
Il Milan non si è qualificato per la Champions League dopo l'ultimo turno di campionato. La mancata qualificazione ha suscitato reazioni dure, concentrando l’attenzione sui vertici della proprietà statunitense. Tra le opinioni espresse, si chiede che il proprietario ascolti i consulenti e consideri la vendita del club. La notizia ha generato discussioni sul futuro societario del club, senza ulteriori dettagli sui piani o decisioni ufficiali.
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