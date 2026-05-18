Allegri e l' incontro con Cardinale | dalla struttura al mercato cosa chiede per guidare un Milan da Champions

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico e il rappresentante di RedBird si sono incontrati per discutere della squadra, analizzando la situazione attuale e le prospettive future. Durante l'incontro hanno affrontato temi legati alla struttura del club, alle strategie di mercato e alle esigenze per competere in Champions League. Sono stati affrontati anche i punti chiave per migliorare le prestazioni della squadra e le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati nella prossima stagione.

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L'ha detto alla vigilia di Genova: "Bisogna finire la stagione e analizzare com'è andata a 360 gradi". E l'ha ripetuto non appena la partita di Genova è terminata: "A fine stagione ci incontreremo per valutare l'annata, per vedere quello che abbiamo sbagliato e per migliorare la squadra, sempre nell'interesse del club". Massimiliano Allegri, per qualsiasi tipologia di valutazione, deve necessariamente attendere le 22.30 di domenica prossima, ma una parte di sé è già per forza di cose proiettata alla prossima annata. Il che non equivale in termini assoluti alla certezza di avere ancora un ufficio a Milanello, ma è comunque questo lo scenario di base su cui ci si sta muovendo in questo periodo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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