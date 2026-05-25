Milan fuori dalla Champions la rabbia dei tifosi sui social è incontenibile | Ho la nausea

Da pianetamilan.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha perso in casa contro il Cagliari, mancandouna qualificazione alla Champions League. La sconfitta ha suscitato numerosi commenti di insoddisfazione sui social, con tifosi che esprimono frustrazione e delusione. La squadra non è riuscita a ottenere i punti necessari per accedere alla competizione europea. La reazione sui social evidenzia il disappunto tra i sostenitori, alcuni dei quali hanno commentato con frasi come “ho la nausea”.

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Il Milan ha perso in casa contro il Cagliari e ha fallito la qualificazione in Champions: sui social è esplosa la rabbia dei tifosi. Il video Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso in casa (1-2) contro il Cagliari di Fabio Pisacane nella 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026: alla luce delle vittorie di Roma e Como, i rossoneri hanno fallito la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sui social, quindi, è esplosa la rabbia dei tifosi milanisti. Il video di 'GazzettaTV' con i commenti degli utenti maggiormente infuriati eo delusi . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan fuori dalla Champions, la rabbia dei tifosi sui social è incontenibile: “Ho la nausea”
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