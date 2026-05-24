Milan-Cagliari 1-2 il Diavolo è fuori dalla Champions | Cacciate tutti Tifosi infuriati sui social

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha perso 2-1 contro il Cagliari in una partita casalinga e ha ufficialmente perso la possibilità di qualificarsi alla Champions League. La sconfitta ha provocato reazioni di insoddisfazione tra i tifosi sui social, che hanno espresso la loro frustrazione e chiesto chiarimenti sulla gestione della squadra. La partita ha visto il Milan perdere punti importanti nel finale di stagione, compromettendo le speranze di qualificazione europea.

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Lo scenario più temuto si è verificato a San Siro. Il Cagliari ha sconfitto il Milan per 2-1, grazie alle reti di Borrelli e Rodriguez, che hanno risposto al vantaggio iniziale di Saelemaekers. Un incubo per il Diavolo, che non si qualifica in Champions League per la seconda edizione consecutiva. I rossoneri chiudono al sesto posto e i tifosi stanno manifestando il proprio malcontento sui social. Un risultato che influenzerà pesantemente le scelte di Gerry Cardinale, che già dalle prossime ore potrebbe apportare diversi cambiamenti all'organigramma tecnico e dirigenziale. Già da poco prima di dieci minuti dalla fine della partita, i tifosi presenti a San Siro hanno iniziato a protestare contro la squadra, dirigenza e proprietà del Milan (leggi qui). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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