Il Milan ha perso 2-1 contro il Cagliari in una partita casalinga e ha ufficialmente perso la possibilità di qualificarsi alla Champions League. La sconfitta ha provocato reazioni di insoddisfazione tra i tifosi sui social, che hanno espresso la loro frustrazione e chiesto chiarimenti sulla gestione della squadra. La partita ha visto il Milan perdere punti importanti nel finale di stagione, compromettendo le speranze di qualificazione europea.

Lo scenario più temuto si è verificato a San Siro. Il Cagliari ha sconfitto il Milan per 2-1, grazie alle reti di Borrelli e Rodriguez, che hanno risposto al vantaggio iniziale di Saelemaekers. Un incubo per il Diavolo, che non si qualifica in Champions League per la seconda edizione consecutiva. I rossoneri chiudono al sesto posto e i tifosi stanno manifestando il proprio malcontento sui social. Un risultato che influenzerà pesantemente le scelte di Gerry Cardinale, che già dalle prossime ore potrebbe apportare diversi cambiamenti all'organigramma tecnico e dirigenziale. Già da poco prima di dieci minuti dalla fine della partita, i tifosi presenti a San Siro hanno iniziato a protestare contro la squadra, dirigenza e proprietà del Milan (leggi qui). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari 1-2, il Diavolo è fuori dalla Champions: “Cacciate tutti”. Tifosi infuriati sui social

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DISFATTA ALLEGRI VATTENE ( MILAN-CAGLIARI 1-2 ) ANDATE TUTTI FUORI DAL CAXX@ PEZZI DI

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