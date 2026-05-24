Il Milan non si è qualificato per la Champions League dopo aver perso in casa contro il Cagliari, che era già salvo, con il risultato di 1-2 nell'ultima giornata. La sconfitta ha impedito ai rossoneri di ottenere il passaggio alla competizione europea. La partita si è conclusa con il Cagliari che ha segnato due gol, mentre il Milan ha segnato una rete. La sconfitta ha provocato la reazione di molti tifosi, che hanno espresso il loro disappunto.

Il Milan manca la qualificazione in Champions perdendo in casa contro il Cagliari - già salvo - all'ultima giornata (1-2). Saranno Como e Roma a giocarsela nella massima competizione europea nella prossima stagione, mentre sui social infuria la rabbia dei tifosi rossoneri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ho la nausea": niente Champions per il Milan, la rabbia dei tifosi è incontenibile

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