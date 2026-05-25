La sconfitta contro il Cagliari e la conseguente mancata qualificazione in Champions League ha creato un vero e proprio terremoto in Casa Milan. Il club ha annunciato l'esonero con effetto immediato dell'allenatore Massimiliano Allegri, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Uno scenario che lascia un vuoto di potere da colmare al più presto, ma Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic si stanno già muovendo per trovare dei sostituti in grado di rilanciare il progetto. Oltre all'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, occorre trovare anche un sostituto a Geoffrey Moncada nell'area scout. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco il sostituto di Moncada: Cardinale punta sul mago dello scouting (pluripremiato) | PM News

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