Avversarie Juve Europa League se il campionato finisse oggi | ecco chi potrebbe sfidare la squadra di Spalletti
Se il campionato di Serie A si concludesse oggi, la Juventus potrebbe affrontare diverse squadre nel prossimo turno di Europa League. La situazione attuale del campionato determina quali avversarie sono più vicine alla qualificazione e quindi potenzialmente avversarie dei bianconeri nella competizione europea. L’attuale classifica e le posizioni delle squadre in corsa influenzano le possibili sfide, e queste vengono aggiornate in base ai risultati delle partite di campionato. La definizione delle avversarie dipende dai risultati e dagli accoppiamenti stabiliti dalla UEFA.
di Luca Fiore Avversarie Juve Europa League, ecco chi potrebbe sfidare la squadra di Spalletti se il campionato di Serie A finisse oggi. Ultimi 90 minuti per la Juventus che saprà se nella prossima stagione giocherà la Champions oppure l’ Europa League. Nel derby di Torino sarà fondamentale una vittoria e sperare in un passo falso delle altre contendenti. In altre parti del mondo alcuni verdetti sono già stati resi noti, quindi andiamo a vedere le possibile avversarie della Juventus in Europa League. Al momento le squadre che parteciperanno alla prossima Europa League saranno Marsiglia per la Ligue 1, Hoffenheim e Bayer Leverkusen per la Bundesliga, Real Sociedad per la Liga grazie alla vittoria nella Copa del Rey contro l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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