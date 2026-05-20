Avversarie Juve Europa League se il campionato finisse oggi | ecco chi potrebbe sfidare la squadra di Spalletti

Se il campionato di Serie A si concludesse oggi, la Juventus potrebbe affrontare diverse squadre nel prossimo turno di Europa League. La situazione attuale del campionato determina quali avversarie sono più vicine alla qualificazione e quindi potenzialmente avversarie dei bianconeri nella competizione europea. L’attuale classifica e le posizioni delle squadre in corsa influenzano le possibili sfide, e queste vengono aggiornate in base ai risultati delle partite di campionato. La definizione delle avversarie dipende dai risultati e dagli accoppiamenti stabiliti dalla UEFA.

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