Gerry Cardinale sta considerando un cambio di vertice al Milan, con Giorgio Furlani in bilico e possibile uscita. Arrivato in sede di prima mattina, il presidente sta valutando diversi candidati per il ruolo di amministratore delegato, tra cui Adriano Galliani, Giovanni Carnevali e Claudio Fenucci. La decisione potrebbe portare a una rivoluzione societaria nel club, con Furlani che potrebbe lasciare la guida. La situazione resta in fase di valutazione e non sono stati ancora annunci ufficiali.

Il fallimento sportivo della mancata qualificazione in Champions League ha ufficialmente aperto la fase di rifondazione in casa Milan. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del club dall'agosto 2022, è pronto a varare una rivoluzione totale che colpirà sia il management a Casa Milan sia la guida tecnica a Milanello. Secondo quanto ci risulta, la prima testa a saltare nella dirigenza di Via Aldo Rossi dovrebbe essere quella dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani. Furlani era già finito nel mirino della tifoseria all'inizio di maggio, complice una petizione online su Change.org che ha superato le 53mila firme, sfociata poi in una dura contestazione a San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, è Furlani il primo a saltare? L’arrivo in sede di buon mattino, i possibili sostituti

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