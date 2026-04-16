Milan Tare e Allegri verso l’addio | i possibili sostituti

Il Milan si prepara a un cambio di guida tecnica, con Tare e Allegri che sembrano vicini alla separazione dalla società. La squadra cerca di risollevarsi in campionato dopo un periodo difficile, mentre si valutano i nomi dei potenziali nuovi allenatori. La situazione si sta delineando in vista di una possibile svolta che potrebbe coinvolgere anche altri cambiamenti nello staff. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve.

Il Milan è all’alba di una nuova rivoluzione: Tare e Allegri sono sempre più vicini a salutare, ecco i possibili sostituti La priorità è rialzarsi in campionato e uscire dal periodo negativo. Il Milan si avvicina alla parte finale di stagione con la necessità di mantenere almeno un posto valido per la prossima Champions League. Resta la delusione per non essere riusciti a competere fino alla fine per lo scudetto, ma il cammino delle ultime giornate è davvero preoccupante. Il Milan ha perso 0-3 contro l’Udinese dopo aver perso anche lo scontro diretto con il Napoli. È scivolato al terzo posto in classifica, con Juventus, Como e Roma pronte a competere fino alla fine per la qualificazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.🔗 Leggi su Sportface.it

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Panoramica sull’argomento

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