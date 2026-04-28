Odogu 5 minuti di Serie A | quali sono i piani del Milan per il futuro e i nomi dei possibili sostituti

Il Milan sta valutando il destino di David Odogu, con diverse opzioni sul tavolo come il prestito, la cessione definitiva o un prolungamento del prestito. La società sta analizzando le possibilità per il calciatore, senza ancora prendere una decisione definitiva. Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti sulle strategie che il club adotterà riguardo al suo futuro. Odogu, attualmente in prestito, è al centro di queste valutazioni.

5 minuti in Serie A, 3 presenze con la prima squadra, 3 con il Milan Futuro. Il bilancio della prima stagione in rossonero di David Odogu è tutto qui. Arrivato la scorsa estate dal Wolfsburg per circa 7 milioni di euro, il difensore tedesco classe 2006 rappresenta uno dei punti interrogativi più evidenti dell’annata del Milan. Un investimento importante su un profilo giovane, ribattezzato in Germania il “futuro Beckenbauer”, ma che a Milano non ha trovato spazio né continuità. Ora il club è chiamato a una scelta: puntare ancora su di lui, magari mandandolo un anno in prestito, oppure valutare una cessione per rientrare dell’investimento. Sullo sfondo, il mercato dei centrali è già in fermento.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Odogu, 5 minuti di Serie A: quali sono i piani del Milan per il futuro e i nomi dei possibili sostituti Notizie correlate Leggi anche: Salta la panchina in Serie A: ci sono già i possibili sostituti, ecco i nomi Leggi anche: CdS – l’addio è probabile. I nomi dei possibili sostituti Tutti gli aggiornamenti L'inaspettato beneficio di soli 5 minuti di attività fisica al giornoIn cinque minuti, un tempo che molto spesso consideriamo irrilevante, possiamo fare tante cose: farci un caffè, fare una telefonata, lavare i piatti, andare in bagno, ascoltare una canzone o guardare ... gazzetta.it Longevità: 5 minuti di esercizio al giorno allungano la vita del 10%Quando si parla di attività fisica e longevità, l'idea diffusa è che serva correre maratone o passare ore in palestra. E questa convinzione, spesso, impedisce alle persone di iniziare: chi ha tempo ... gazzetta.it