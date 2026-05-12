Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ha commentato la situazione del Milan di Massimiliano Allegri durante il podcast 'Numer1'. Ha precisato di non ritenere Allegri assolto da responsabilità, aggiungendo che all’interno dell’organizzazione ci sono figure che non giocano a favore del club. La discussione si concentra sulle dinamiche interne alla società e sul momento difficile della squadra in questa fase.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha finora conquistato 67 punti in campionato. Di questi, ne ha fatti 42 nel girone di andata e, finora, 25 nel girone di ritorno. Un calo pazzesco, un crollo incredibile (specialmente nelle ultime settimane, con cinque sconfitte nelle ultime sette partite) che ha portato il Diavolo dalla lotta Scudetto con l'Inter al dover lottare con le unghie e con i denti per portare a casa la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E dire che, non più tardi di metà marzo, mese in cui il Milan era arrivato "nelle migliori condizioni di classifica", per dirla con Allegri, sembrava una pura formalità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zazzaroni: “Non assolvo Allegri. Ma all’interno della società c’è qualcuno che non gioca per il Milan”

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