Di Canio stronca il Milan di Allegri | Zero identità personalità ed entusiasmo

Dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta, Paolo Di Canio ha commentato la prestazione del Milan di Allegri durante un collegamento con 'Sky Sport'. L’ex calciatore ha criticato il modo in cui la squadra si è presentata sul campo, definendola priva di identità e personalità, e ha evidenziato una generale mancanza di entusiasmo tra i giocatori. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno segnato tre reti contro due dei padroni di casa.

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