Di Canio stronca il Milan di Allegri | Zero identità personalità ed entusiasmo

Da pianetamilan.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta, Paolo Di Canio ha commentato la prestazione del Milan di Allegri durante un collegamento con 'Sky Sport'. L’ex calciatore ha criticato il modo in cui la squadra si è presentata sul campo, definendola priva di identità e personalità, e ha evidenziato una generale mancanza di entusiasmo tra i giocatori. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno segnato tre reti contro due dei padroni di casa.

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Dopo le battute d'arresto contro Lazio (0-1), Napoli (0-1), Udinese (0-3) e Sassuolo (0-2), il Milan di Massimiliano Allegri si è piegato anche ieri (2-3) a 'San Siro' contro l'Atalanta, testimoniando un crollo senza precedenti. I rossoneri sono passati dal lottare per lo Scudetto con l'Inter, intorno alla metà del mese di marzo, dopo la vittoria nel derby, a dover sudare per difendere il quarto posto, ultimo piazzamento utile per entrare in Champions League. La Juventus, vittoriosa a Lecce, ha superato il Diavolo in classifica (68 punti contro i 67 dei rossoneri); la Roma - vittoriosa a Parma - ha agganciato Mike Maignan e compagni e dietro spinge anche il Como, salito a quota 65 dopo il blitz di Verona.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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