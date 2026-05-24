Il Milan è stato sconfitto dal Cagliari in casa, con un crollo totale che ha portato alla sua esclusione dalla qualificazione in Champions League. La squadra di Allegri ha subito un calo nelle ultime partite, mentre il Cagliari, nonostante non avesse più obiettivi di classifica, si è mostrato determinato e concentrato durante la partita. La sconfitta ha determinato la fine del sogno europeo per il club milanese.

Milano, 24 maggio 2026 – L'incubo peggiore nel modo peggiore. Il Milan di Allegri è rimasto vittima di se stesso, di un calo netto nelle ultime giornate, e di un Cagliari volitivo e concentrato nonostante non avesse più nulla da chiedere al campionato. L'illusione è arrivata dopo due giri di lancette con Saelemaekers, che sembrava disegnare una partita facile e con obiettivo finale centrato, invece gli uomini di Pisacane hanno ribaltato tutto con Borrelli e Rogriduez, mandando sul serio il diavolo all'inferno. La Champions è di Roma e Como e sul Milan restano solo i fischi assordanti di un Meazza infuriato. La partita. Saelemaekers illude, poi il buio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Crollo totale del Milan, il Cagliari passa a San Siro: diavolo fuori dalla Champions

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Leao e Bartesaghi dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | Serie A Enilive | DAZN

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