Il Milan ha iniziato un ritiro prima della partita contro il Cagliari, prevista per domenica sera a San Siro. La decisione è stata presa di comune accordo tra l’allenatore e la squadra, in vista dell’ultimo turno di campionato. La sfida contro i sardi si svolgerà alle 20:45, e il club ha adottato questa misura per prepararsi al meglio alla gara decisiva. La formazione rossonera si concentra ora sulla partita, che potrebbe influenzare la qualificazione alla Champions League.

Clamoroso Napoli: Antonio Conte ha deciso di lasciare il club a fine stagione! Atalanta, colpo di scena per il settore giovanile: arriva Sbravati grazie a.Giuntoli Open VAR, Dino Tommasi rivela: «Decisione giusta annullare i gol di McKennie e Vlahovic. Rosso revocato a Kamara? Ecco cos’è successo» Guardiola lascia il Manchester City, la fine di un’era! Le 10 dichiarazioni più iconiche del tecnico spagnolo Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali Il Manchester City ha scelto Maresca: sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto: ecco cosa ha fatto al Chelsea Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan in ritiro prima del Cagliari: Allegri blinda la squadra per l’obiettivo Champions

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allegri carica il Milan prima di Cagliari–Milan Sappiamo cosa fare Conferenza stampa prepartita

Sullo stesso argomento

Possibile ritiro prima del Genoa? Allegri: “Vediamo quando giochiamo. La Champions …”Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del...

Leggi anche: Tare: “I tifosi meritano un altro Milan”. C’è l’ipotesi ritiro per la squadra di Allegri

Di Stefano a Sky Sport: La squadra potrebbe andare ancora in ritiro anticipato prima del Cagliari, da giovedì o venerdì, vedremo #Milan x.com

Milan, squadra di nuovo in ritiro da venerdì: scelta di Allegri e della squadraIl Milan continua il proprio percorso e la propria rincorsa verso un posto che può valere un piazzamento nella prossima Champions League 2026/2027 e con l'obiettivo di difendere il terzo posto che att ... calciomercato.com

Milan, il ritiro ultima spiaggia Champions: nella tana del Genoa di De RossiCon l'obiettivo minimo di sei punti nelle ultime due sfide, i rossoneri cercano di compattarsi a Milanello per salvare una stagione finora deludente ... tuttosport.com