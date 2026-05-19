Milan in ritiro prima del Cagliari | Allegri blinda la squadra per l’obiettivo Champions
Il Milan ha iniziato un ritiro prima della partita contro il Cagliari, prevista per domenica sera a San Siro. La decisione è stata presa di comune accordo tra l’allenatore e la squadra, in vista dell’ultimo turno di campionato. La sfida contro i sardi si svolgerà alle 20:45, e il club ha adottato questa misura per prepararsi al meglio alla gara decisiva. La formazione rossonera si concentra ora sulla partita, che potrebbe influenzare la qualificazione alla Champions League.
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Allegri carica il Milan prima di Cagliari–Milan Sappiamo cosa fare Conferenza stampa prepartita
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Dopo quello fatto negli ultimi giorni prima del Genoa il Milan anche in vista del Cagliari andrà in ritiro a Milanello da venerdì La scelta è stata presa in condivisione da Max Allegri e dalla squadra: l’obiettivo è prepararsi al meglio per domenica facebook
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