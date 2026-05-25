Milan con tutto dopo il disastro | esonerati Allegri e metà dirigente

Il Milan ha esonerato l’allenatore e metà del reparto dirigenziale dopo un finale di stagione con 10 punti in 10 partite e l’esclusione dalla Champions League. La decisione arriva in seguito ai risultati deludenti e alla crisi sportiva del club. Non sono stati comunicati dettagli sui nomi dei dirigenti coinvolti. La società ha annunciato di voler cambiare rotta per la prossima stagione.

2026-05-25 18:31:00 Calcio italiano: Niente mezze misure. Dopo un finale di stagione catastrofico, con 10 punti su 30 possibili aggiunti e fuori dalla prossima Champions League, Il Milan ha esonerato Max Allegri e metà della dirigenza. Una nuova ‘rivoluzione totale’ nel ‘Diavolo’. Questa è stata la dichiarazione di Red Bird, proprietari del club: “Dopo la delusione della scorsa stagione, Il mandato della proprietà nei confronti del club era chiaro: tornare in Champions League e gettare le basi per vincere e rimanere costantemente ai vertici della Serie A. La deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un completo fallimento Dichiarazione di Milano Per gran parte della stagione siamo rimasti tra le prime due del campionato, con una reale possibilità di lottare per lo scudetto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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SASSUOLO-MILAN 2-0: CHAMPIONS A RISCHIO PER ALLEGRI!

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