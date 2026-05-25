Allegri-Napoli qual è la verità | cosa succede dopo il disastro con il Milan

Dopo la sconfitta contro il Milan, si parla di un possibile cambio in panchina. Allegri, allenatore della squadra, è al centro delle discussioni, considerando le recenti prestazioni e la mancata qualificazione alla Champions League. La società non ha ancora annunciato decisioni ufficiali, ma l’attenzione si concentra sul futuro del tecnico. La squadra si prepara a valutare le prossime mosse in vista della stagione.

Il nome di Allegri diventa inevitabilmente è una possibilità importante per il Napoli dopo la clamorosa mancata qualificazione alla Champions League di ieri sera. Il tecnico va verso l’esonero e De Laurentiis sarebbe interessato a lui per la panchina azzurra. Allegri forte candidato per il Napoli. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis sarà inevitabilmente uno spettatore interessato a cosa succederà in casa Milan nei prossimi giorni dopo la mancata qualificazione alla Champions League, sperando in una rivoluzione nel club rossonero. Il presidente azzurro è infatti da sempre un estimatore del lavoro di Allegri, che fu vicinissimo a prendere l’eredità di Conte già l’anno scorso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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