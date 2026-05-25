Il Napoli ha annunciato l’addio di Antonio Conte, che si è dimesso il 24 maggio 2026, dopo aver vinto lo scudetto, la supercoppa e ottenuto un secondo posto in campionato. La squadra si prepara a una nuova fase, con il nome di Andoni Iraola come possibile nuovo allenatore. La rosa attuale comprende vari giocatori, mentre il mercato si concentra su potenziali acquisti e cessioni per rafforzare la formazione.

? In Sintesi Il 24 maggio 2026 Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli dopo aver conquistato uno Scudetto, una Supercoppa e un secondo posto. Per la successione, prende quota il nome di Andoni Iraola, reduce da un miracolo sportivo con il Bournemouth (portato per la prima volta in Europa). Il tecnico basco porterebbe una rivoluzione tattica: dal 3-4-2-1 prudente di Conte a un 4-2-3-1 basato su pressing altissimo, PPDA estremo e transizioni fulminee. Giocatori come Scott McTominay, Alessandro Buongiorno e David Neres sarebbero esaltati dal nuovo sistema, così come i giovani Alisson Santos e Vergara. Andrebbe invece valutato l’impatto fisico su Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Come giocherebbe il Napoli di Andoni Iraola: tattica, rosa, mercato e tutto quello che devi sapere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Come giocherebbe il Napoli di Sarri: tattica, rosa, mercato e tutto quello che devi sapereRecentemente si è parlato di un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, dopo che un incontro tra il presidente e un ex...

Come giocherebbe il Napoli di Italiano: tattica, rosa, mercato e tutto quello che devi sapereIl Napoli si sta concentrando sulla ricerca del nuovo allenatore in vista della stagione 2026/2027, dopo aver esaminato diverse opzioni.

Argomenti più discussi: Nuovo allenatore Napoli, Gazzetta: tentazione Iraola per ADL! È in scadenza col Bournemouth; Come giocherebbe il Napoli di Italiano: tattica, rosa, mercato e tutto quello che devi sapere; E se il sostituto di Conte fosse Simone Inzaghi? Il nome che nessuno ha ancora fatto per il Napoli del centenario.