Il Milan è stato eliminato dalla qualificazione alla Champions League, secondo quanto riferito da Donati, che ha annunciato un possibile addio dell’allenatore Allegri. La decisione sulla guida tecnica potrebbe arrivare in seguito a questa esclusione. La squadra ha concluso il campionato senza ottenere il risultato necessario per accedere alla competizione europea. La notizia, ancora non ufficiale, riguarda quindi anche il futuro del tecnico, che potrebbe lasciare il club.

Una notte buia per il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri non sono riusciti a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: il diavolo ha chiuso al 5 posto in classifica, dietro Como e Roma, con 70 punti conquistati. Il post partita contro il Cagliari rischia di essere ricordato come 'ultimo di Massimiliano Allegri. A lanciare l'indiscrezione è stato Stefano Donati, giornalista di Telelombardia, che ha rivelato un dettaglio catturato nel post partita contro il Cagliari. Secondo quanto riferito da Donati, lo staff tecnico di Massimiliano Allegri avrebbe salutato tutti gli addetti ai lavori di San Siro come se fosse l'ultima volta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, che disastro: senza Champions Allegri può salutare? Il retroscena di Donati

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MILAN disastro con l'Udinese e la CHAMPIONS torna in bilico

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Grandissima impresa del #Como che mai potevo immaginare. Solo applausi Grande lavoro di #Gasperini che porta dopo 8 anni in #Champions la #Roma Disastro del #Milan e di #Allegri, ma tanto diranno che la squadra non era all'altezza. La #Juve ha b x.com

[Moretto] Per motivi finanziari e sportivi, è improbabile che il Milan si separi da Allegri. Dobbiamo capire cosa vuole fare Allegri. Quindi sposterei completamente l'attenzione sul tecnico, che alla fine della stagione farà le proprie valutazioni. reddit

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