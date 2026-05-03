Il Milan ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo in una partita di campionato, con conseguenze che potrebbero influire sulla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra rossonera si trova ora in una posizione delicata in classifica, con possibilità di perdere punti importanti. La sconfitta ha anche sollevato questioni sulla posizione dell’allenatore, il quale potrebbe essere coinvolto in discussioni sul futuro della squadra.

Il Milan perde 2-0 a Sassuolo, ora rischia seriamente di perdere la Champions League. La squadra di Max Allegri si trova a -5 dal Como quinto, aspettando la Roma che giocherà domani contro la Fiorentina e che potrebbe scavalcare i lariani, portando i rossoneri solo a -3 punti dall’uscita dalla zona Champions. Il Milan ha giocato in dieci per 70 minuti di gara. Per Allegri, simbolo del calcio semplice, è una brutta batosta. Peraltro nella settimana di Psg-Bayern e nella settimana in cui è stato accreditato di poter diventare ct della Nazionale ( il favorito resta Mancini, soprattutto perché guadagna di meno ). Sassuolo-Milan, la partita. Il...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Disastro Milan, ora Allegri rischia di perdere la Champions (e la Nazionale)

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