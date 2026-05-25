Il club ha annunciato che i licenziamenti di Furlani, Allegri, Tare e Moncada comporteranno un costo di circa 22 milioni di euro nel bilancio. La società ha reso noto che gli accantonamenti necessari per coprire le uscite si rifletteranno sui conti finanziari. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi delle separazioni.

Il comunicato appena emesso da RedBird Capital Partners, attraverso i canali ufficiali del Milan, "pesa" qualcosa come 22 milioni di euro. L’esito clamoroso dell’ultima giornata di campionato, con la mancata qualificazione alla Champions, ha spinto Gerry Cardinale, fondatore e managing partner del fondo proprietario del club rossonero, ad avviare una "profonda riorganizzazione dell’area sportiva". La nota spiega che "con effetto immediato si conclude il percorso nell’Ac Milan dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare, dell’head coach Massimiliano Allegri e del direttore tecnico Geoffrey Moncada". Licenziamenti di massa che, a livello contabile, si tramuteranno in oneri non ricorrenti nel bilancio al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Cardinale e quel comunicato sui licenziamenti che "costa" 22 milioni

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