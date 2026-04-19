quel business sui migranti una torta da 400 milioni che paga sempre lo stato

Un settore legato all’accoglienza dei migranti coinvolge una somma di circa 400 milioni di euro, finanziata dallo Stato. Oltre agli avvocati che forniscono assistenza legale ai migranti, si prevede che altre figure professionali riceveranno pagamenti pubblici. La somma complessiva destinata a questa attività viene distribuita tramite contratti e convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati. La questione riguarda l’intera filiera di servizi offerti nel settore dell’accoglienza.

Non saranno solo gli avvocati «collaborazionisti» a venire pagati dal governo per la assistenza ai migranti. La indignazione di buona parte degli avvocati italiani per la norma varata dal governo, che «arruola» i legali nelle procedure di espulsione a condizione che non si oppongano al reimpatrio, non sembra tenere presente un dato di fatto piuttosto noto: fino a oggi, e da tempo, migliaia di legali vengono pagati dallo Stato per aiutare invece gli stranieri irregolari a evitare in ogni modo la cacciata dall'Italia. La macchina dei ricorsi e dei controricorsi sulle procedure di espulsione si regge quasi per intero sulle casse pubbliche, visto che - per ovvi motivi - i ricorrenti sono quasi tutti privi di reddito e vengono pertanto ammessi al cosiddetto «gratuito patrocinio a spese dello Stato».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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