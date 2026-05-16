Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Genoa Milan | Le parole di Cardinale mi hanno fatto solo piacere Ecco la verità sul litigio con Ibrahimovic

Da calcionews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della partita tra Genoa e Milan, l’allenatore del Milan ha commentato le dichiarazioni di un dirigente della propria società, affermando di averle trovate positive. Durante l'incontro con i giornalisti, ha anche parlato di un diverbio avvenuto con un ex giocatore della squadra, fornendo dettagli sulla dinamica dell’accaduto. La partita è programmata per la 37ª giornata di campionato, con attenzione rivolta anche alle questioni legate alle ambizioni di classifica delle due squadre.

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