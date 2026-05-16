Nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della partita tra Genoa e Milan, l’allenatore del Milan ha commentato le dichiarazioni di un dirigente della propria società, affermando di averle trovate positive. Durante l'incontro con i giornalisti, ha anche parlato di un diverbio avvenuto con un ex giocatore della squadra, fornendo dettagli sulla dinamica dell’accaduto. La partita è programmata per la 37ª giornata di campionato, con attenzione rivolta anche alle questioni legate alle ambizioni di classifica delle due squadre.

Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione Bezhani Milan, nuovo nome per la dirigenza rossonera. Chi è e quale ruolo potrebbe svolgere in vista della prossima stagione Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Lazio: «Caos calendari non è stato un esempio di grande programmazione. Loro proveranno a rovinarci la ‘festa’» Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Genoa Milan: «Le parole di Cardinale mi hanno fatto solo piacere. Ecco la verità sul litigio con Ibrahimovic»

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ALLEGRI CONFERENZA PRE GENOA MILAN:SE HO LITIGATO CON IBRA SONO ABITUATO A CONFRONTARMI...

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