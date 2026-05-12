Il Milan si trova in una fase complicata del campionato, con sette punti raccolti in otto partite. La squadra attraversa un momento difficile, che si riflette anche nelle tensioni interne tra alcuni membri dello staff e la dirigenza. Tra le questioni emerse ci sono divergenze tra i giocatori, i dirigenti e gli allenatori, con il presidente che sta cercando di individuare chi possa essere responsabile di questa situazione.

Con 7 punti in 8 giornate, è lecito parlare di crisi. Il Milan la sta attraversando, però, nel momento più delicato e decisivo della stagione. Sarà Max Allegri a dover ricomporre i cocci di una squadra che ha sei punti a disposizione per poter centrare l’obiettivo della Champions. Quello prefissato a inizio stagione che faticosamente i rossoneri stanno provando a perseguire, dopo aver quasi sfiorato il sogno scudetto. Da lì – da quel sogno sfumato – si deve partire, per capire meglio cosa sta succedendo in casa Milan. Perché i risultati, come sempre, mascherano i problemi quando si vince. Ma li evidenziano quando si perde. E i problemi, come ovunque, ci sono.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - House of Milan, la lotta intestina ai rossoneri. Da Ibra a Furlani, da Moncada a Tare: Cardinale cerca i colpevoli

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