Un documentario dedicato al portiere del Milan, Mike Maignan, intitolato 'Beyond the Magic', offre uno sguardo sulla sua carriera e le sue parole. Tra i passaggi più significativi ci sono le motivazioni che lo portano a sentirsi milanista per sempre e i commenti su Allegri, definito un allenatore di alto livello. Il film presenta quindi alcune riflessioni dirette del portiere sulla sua esperienza nel mondo del calcio.

"Insieme, ragazzi, insieme. Senza emozioni, stiamo stretti, sangue freddo. Restiamo dentro la partita. Sempre concentrati". Queste le parole di Mike Maignan ai compagni prima del derby tra Milan e Inter. Un discorso molto importante da capitano vero. Sono alcune delle immagini del documentario dedicato al portiere rossonero 'Beyond the Magic' che uscirà oggi su DAZN e sui canali ufficiali del Milan. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola ne ha scritto un anticipo con delle parole importanti di Mike Maignan. Ecco gli estratti significativi. LEGGI ANCHE: Estupinan ceduto? Il Milan punta l'esterno a tutta fascia. Occhio al colpo di calciomercato>>> "È una responsabilità essere il capitano, ma per me è anche un orgoglio: se mi hanno dato la fascia è per ciò che sono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Maignan: “Ecco perché sarò milanista a vita. Allegri è un top”

