Il Milan ha perso contro il Cagliari, scivolando al quinto posto in classifica. La sconfitta ha portato a un buco finanziario di 39 milioni di euro, rischiando di compromettere la partecipazione alle competizioni europee. La sconfitta ha anche causato tensioni tra i vertici societari e i proprietari, con possibilità di cambiamenti nella gestione del club. La situazione economica e sportiva si sta aggravando in vista delle ultime partite stagionali.

Il Milan scivola al quinto posto in classifica dopo il ko subito contro il Cagliari, una sconfitta che condanna i rossoneri all’Europa League e scatena un terremoto economico e societario nelle stanze di RedBird. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo Champions comporta per la proprietà di Gerry Cardinale una perdita finanziaria stimata intorno ai 39 milioni di euro, tra premi d’ingresso UEFA, quote del market pool televisivo e incassi da botteghino europeo. La nuova realtà continentale garantirà invece ricavi molto più contenuti, che si aggirano sui 10 milioni di euro. Un buco di bilancio che minaccia la stabilità del progetto RedBird. Le cifre che emergono dal post-partita delineano uno scenario di crisi profonda per la gestione sportiva del club meneghino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, buco di 39 milioni: rischio addii dopo il ko col Cagliari

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