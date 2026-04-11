Cremonese Giampaolo tira le orecchie ai suoi dopo il KO col Cagliari | Non mi è piaciuto l’atteggiamento dopo il gol subito e nel finale…

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, l’allenatore della Cremonese ha commentato l’atteggiamento della squadra, in particolare dopo il gol subito e negli ultimi minuti della partita. Ha espresso insoddisfazione riguardo al comportamento dei giocatori in quei momenti, senza entrare in dettagli specifici. La sua analisi riguarda la reazione collettiva e il modo in cui la squadra si è comportata nel corso del match.