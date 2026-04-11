Cremonese Giampaolo tira le orecchie ai suoi dopo il KO col Cagliari | Non mi è piaciuto l’atteggiamento dopo il gol subito e nel finale…
Dopo la sconfitta contro il Cagliari, l’allenatore della Cremonese ha commentato l’atteggiamento della squadra, in particolare dopo il gol subito e negli ultimi minuti della partita. Ha espresso insoddisfazione riguardo al comportamento dei giocatori in quei momenti, senza entrare in dettagli specifici. La sua analisi riguarda la reazione collettiva e il modo in cui la squadra si è comportata nel corso del match.
Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Cremonese, Giampaolo tira le orecchie ai suoi dopo il KO col Cagliari: «Non mi è piaciuto l’atteggiamento dopo il gol subito, e nel finale.» Conferenza stampa D’Aversa post Torino Verona: «Serve ambizione per portare questa squadra dove...🔗 Leggi su Calcionews24.com
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