Cagliari Pisacane dopo il KO col Pisa | Quando si perde è sempre difficile sono colpevole per un aspetto
Dopo la sconfitta contro il Pisa, l’allenatore del Cagliari ha commentato la partita in conferenza stampa. Ha detto che quando si perde è sempre difficile e ha ammesso di sentirsi colpevole per un aspetto della gara. La partita si è giocata durante la 29ª giornata del campionato di Serie A 202526.
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