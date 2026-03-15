Cagliari Pisacane dopo il KO col Pisa | Quando si perde è sempre difficile sono colpevole per un aspetto

Dopo la sconfitta contro il Pisa, l’allenatore del Cagliari ha commentato la partita in conferenza stampa. Ha detto che quando si perde è sempre difficile e ha ammesso di sentirsi colpevole per un aspetto della gara. La partita si è giocata durante la 29ª giornata del campionato di Serie A 202526.