Milan aria di rivoluzione in vista | anche Allegri a rischio

Il Milan rischia di cambiare allenatore dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha eliminato la squadra dalla qualificazione alla prossima Champions League. La pesante sconfitta ha portato a discussioni interne sul futuro tecnico. Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe anche l’addio dell’attuale allenatore, con decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime settimane. La squadra si trova in una fase di revisione dopo il risultato negativo stagionale.

La pesante sconfitta contro il Cagliari, che è costata al AC Milan l’esclusione dalla prossima edizione della Champions League, ha aperto una fase estremamente delicata all’interno dell’ambiente rossonero. La proprietà è ora impegnata nella ridefinizione del futuro del club e, secondo quanto riportato da Sky Sport, il proprietario Gerry Cardinale avrebbe deciso di restare a Milano per avviare una serie di confronti interni ritenuti decisivi. Le indiscrezioni parlano di una possibile svolta profonda sul piano organizzativo, che potrebbe coinvolgere diversi livelli dell’area tecnica e gestionale del club. Sono infatti considerate in bilico le posizioni di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e anche quella dell’allenatore Massimiliano Allegri, dopo il finale di stagione negativo della squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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