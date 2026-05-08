Il Milan potrebbe affrontare cambiamenti se non riuscirà a qualificarsi alla Champions League. La mancata partecipazione alla competizione europea potrebbe mettere a rischio diverse figure all’interno della società. Tra queste, anche Giorgio Furlani, il dirigente che ha un ruolo chiave nella gestione del club. La mancata qualificazione rappresenterebbe una svolta significativa per il futuro della squadra e del suo staff dirigenziale.

Continuano le voci sul Milan: i rossoneri devono ancora conquistare sei punti (ultime tre di campionato contro Atalanta, Genoa e Cagliari) per avere la certezza di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Come ricorda 'Tuttosport' non è solo una questione di campo e di prestigio, ma ballano la bellezza di 60 milioni di euro. Senza qualificazione, ci potrebbe essere un altro tsunami, con tanti elementi a rischio: al Milan serve continuità, e Allegri resterebbe quasi sicuramente con la Champions League, così come i big della squadra. Oltre questo, il Diavolo potrebbe tentare davvero l'assalto a giocatori importanti come Goretzka, Gila e non solo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senza Champions League rischio rivoluzione: tutti a rischio, anche Furlani

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