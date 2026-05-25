Il Milan ha perso 2-1 contro il Cagliari a San Siro, fallendo la qualificazione in Champions League. La sconfitta ha sancito la fine della stagione per i rossoneri, che avevano mantenuto una posizione tra le prime quattro per gran parte del campionato, ma hanno perso un vantaggio di 10 punti nel finale. Si parla di un possibile cambio alla guida tecnica della squadra.

Peggio di così non poteva finire la stagione del Milan, sconfitto dal Cagliari a San Siro 2-1 e rimasto fuori dalla Champions League dopo aver trascorso praticamente tutto il campionato tra le prime 4 posizioni e aver dilapidato un vantaggio di 10 punti. E peggio di così non poteva forse iniziare la prossima, di stagione, con un'aria di rivoluzione che si tradurrebbe in smantellamento a tutti i livelli: dirigenziale e tecnico, con giocatori e l'allenatore in bilico. "Spiegare è difficile. Una volta in vantaggio abbiamo difeso male - ha spiegato nel dopo-gara un Max Allegri abbacchiatissimo -. C'è stata poca reazione nervosa. Siamo delusi e amareggiati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, Allegri e il ribaltone totale: l'indiscrezione, cosa sta per accadere

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Allegri espulso nel finale di gara

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