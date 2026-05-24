Il Milan ha annunciato l’esonero dell’allenatore Allegri dopo la sconfitta interna contro il Cagliari. La squadra si trova ora fuori dalla zona Champions League, dopo aver disputato 34 partite in quella posizione. La vittoria ha portato a un cambio totale nel settore tecnico del club. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle decisioni future o ai nomi degli eventuali sostituti.

Il ko interno contro il Cagliari ha condannato il Milan all’Europa League con i rossoneri che escono dalle prime quattro del campionato italiano dopo 34 partite passate in zona Champions League. Milan, esonero in vista per Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Una sconfitta che cambierà completamente i piani in ottica futura e anche quelli relativi all’allenatore del Milan con Massimiliano Allegri che rischia fortemente l’esonero dopo la sconfitta contro il Cagliari. Da capire chi potrà essere il prossimo allenatore della squadra rossonera considerato il fatto che Gerry Cardinale potrebbe dare atto ad una nuova rivoluzione sia dal punto di vista dirigenziale che tecnica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Esonero Allegri, ribaltone totale in casa Milan: ora cambia tutto

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