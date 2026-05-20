Milan Ordine | Voci vicine al Napoli mi fanno il nome di Allegri Ecco cosa potrebbe accadere

Il giornalista Franco Ordine ha riferito che alcune fonti vicine al Napoli hanno menzionato il nome di Allegri come possibile nuovo allenatore. La notizia si inserisce nel contesto delle discussioni sul futuro della panchina della squadra partenopea. Nessuna conferma ufficiale è stata data dall’ente coinvolto, e al momento non ci sono dichiarazioni pubbliche in merito. Le trattative tra le parti rimangono riservate e non sono state rese note ulteriori informazioni ufficiali.

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L'ipotesi di un futuro lontano dal Milan prende sempre più piede nella testa di Allegri. Dopo le recenti tensioni con Ibrahimovic e alcune tentazioni esterne come la corte della Nazionale, il tecnico toscano potrebbe lasciare Milano al termine della stagione. Un addio che dovrebbe prescindere dalla qualificazione in Champions, ormai a una sola vittoria di distanza. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei club maggiormente interessati ad ingaggiarlo sarebbe il Napoli, che a breve si separerà da Antonio Conte. Le voci di un presunto interesse del Napoli sono state confermate anche da Franco Ordine. Secondo il giornalista ha parlato del futuro di Allegri nel suo intervento ai microfoni di 'TMW Radio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Voci vicine al Napoli mi fanno il nome di Allegri. Ecco cosa potrebbe accadere” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cassano analizza Napoli-Milan 2-0:Allegri scandaloso,0 tiri in porta,Conte super allenatore Sullo stesso argomento Champions o meno, Allegri potrebbe decidere di non restare al Milan: ecco cosa chiedeLa vittoria contro il Genoa avvicina il Milan alla Champions League: ora mancano solamente 3 punti contro il Cagliari per averne la certezza... Bernardo Silva al Milan: ecco quanto può costare davvero e come potrebbe accadereMancano sempre meno settimane alla fine della stagione e il Milan si appresta a vivere un calciomercato che potrebbe essere davvero cruciale per il... MN - Ordine: Quando Allegri dice in conferenza che dobbiamo pensare al bene del Milan e non a quelli personali era proprio un appello all'unitàIn esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Franco Ordine ha commentato il delicato momento che sta attraversando il Milan, dentro e fuori dal campo. milannews.it Ordine: Mai visto in vita mia una squadra come il Milan capace di rovinarsi la vita con un accanimento contro sé stessi che non ha egualiIl noto giornalista Franco Ordine affida ad Instagram i suoi pensieri sul brutto clima che si vive in queste settimane a Casa Milan ... milannews.it