L'allenatore del Milan è in bilico e potrebbe essere esonerato. Il presidente del club dovrà decidere sulla sua posizione, mentre l’allenatore ha dichiarato di essere dispiaciuto e arrabbiato. Intanto, il giocatore più rappresentativo, che si è fatto accompagnare nel parcheggio, ha attirato l’attenzione. La situazione si definisce in vista delle prossime decisioni della dirigenza, senza conferme ufficiali su eventuali cambi.

Minuti delicatissimi per Massimiliano Allegri. Gerry Cardinale dovrà prendere decisioni anche su di lui per la prossima stagione e, dopo un fallimento sportivo come questo, anche Max è inevitabilmente in bilico. Allegri al termine di Milan-Cagliari ha parlato a Dazn: "Abbiamo difeso molto male di squadra. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare. Io più fuori dal Milan dopo questo risultato? Ora sono dispiaciuto, arrabbiato, dopo che avevamo rimesso in piedi tutto con il Genoa. A malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo". Niente dimissioni quindi per Max, né in spogliatoio con la squadra né davanti alle telecamere. Allegri, valutando il futuro, cerca di guardare il quadro complessivo: "Bisogna valutare tutta l'annata per come è stata, i ragazzi ce l'hanno messa tutta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Allegri a rischio esonero. E lui: "Bisogna valutare tutta l'annata". Ibra scortato nel parcheggio

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