Disastro Milan Allegri | Futuro? Dovremo essere lucidi per valutare l’annata

L'allenatore del Milan ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che le cinque sconfitte casalinghe e le quattro nel girone di ritorno giustificano la posizione attuale in classifica. Ha aggiunto che sarà necessario mantenere lucidità per valutare l’intera annata e decidere sul futuro. La squadra ha subito diverse sconfitte, evidenziando le difficoltà incontrate durante la stagione.

(Adnkronos) – "Come è possibile? Se abbiamo perso cinque partite in casa, quattro nel girone di ritorno, vuol dire che abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Oggi si era messa bene e ci siamo sciolti, ai ragazzi non posso rimproverare niente". Massimiliano Allegri ha commentato così – ai microfoni di Dazn – la sconfitta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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[Moretto] Per motivi finanziari e sportivi, è improbabile che il Milan si separi da Allegri. Dobbiamo capire cosa vuole fare Allegri. Quindi sposterei completamente l'attenzione sul tecnico, che alla fine della stagione farà le proprie valutazioni. reddit

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