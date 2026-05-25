Allegri | Meritiamo di star fuori dalla Champions Il futuro al Milan? Valuteremo tutta l'annata

Massimiliano Allegri ha dichiarato che il Milan merita di essere escluso dalla prossima Champions League dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha eliminato la squadra dalla competizione. Ha aggiunto che valuteranno l’intera stagione prima di decidere sul futuro al club.

Massimiliano Allegri commenta il ko del Milan contro il Cagliari che costa l'accesso alla Champions League. "Troppo passivi, ora faremo le giuste valutazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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