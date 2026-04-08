Sei sbarchi in poche ore a Lampedusa sull' isola arrivano 163 migranti

Nelle ultime ore, l’isola di Lampedusa ha accolto 163 migranti provenienti da diverse rotte. Gli interventi di soccorso sono stati effettuati da motovedette di guardia costiera, guardia di finanza e dall’unità di Frontex, l’agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne. Gli sbarchi si sono susseguiti in un breve arco di tempo, coinvolgendo più operazioni di salvataggio in mare.

Sono 163 i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa dopo una serie di interventi di soccorso in mare coordinati dalle motovedette di guardia costiera, guardia di finanza e dell’assetto danese di Frontex.In totale sono stati 6 i natanti intercettati e soccorsi mentre si dirigevano verso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Soccorsi e sbarchi sulla terraferma: 11 natanti con 308 migranti a Lampedusa in 36 oreCinque sbarchi, con un totale di 144 migranti, a Lampedusa fra la notte e la prima mattinata. Leggi anche: Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: 2 portati al Poliambulatorio Si parla di: Due naufragi nel Mediterraneo in poche ore: almeno 38 migranti perdono la vita tra Lampedusa e il Mar Egeo. Sei nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 163 migrantiLAMPEDUSA – Sono 163 i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa. Sei i natanti, cinque salpati dalla Libia e uno da Zarzis in Tunisia, soccorsi dalle motovedette di Guardia costiera, Guardia di ... livesicilia.it Raffica di sbarchi a Lampedusa, 232 migranti arrivati in poche oreA Lampedusa continuano ad arrivare imbarcazioni cariche di migranti. Gli ultimi 232 sono stati salvati dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza su tre diversi barconi ... rainews.it