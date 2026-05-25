È stata approvata e rimborsata una nuova combinazione di farmaci per il trattamento del mieloma multiplo. Si tratta di una terapia che include daratumumab in formulazione sottocutanea, associato a bortezomib, lenalidomide e desametasone, chiamata daratumumab-VRd. Questa combinazione viene utilizzata come prima linea di trattamento e rappresenta una novità rispetto alle opzioni precedenti. La terapia è ora disponibile sul mercato e può essere prescritta ai pazienti.

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - E' disponibile e rimborsata la quadrupletta a base di daratumumab in formulazione sottocutanea (Sc) in combinazione con bortezomib, lenalidomide e desametasone (daratumumab-VRd) per il trattamento in prima linea del mieloma multiplo. Nello specifico, la combinazione ha ricevuto la rimborsabilità dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per il trattamento di pazienti adulti con mieloma di nuova diagnosi, sia eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali (Asct) sia non eleggibili. L'utilizzo della combinazione a base di daratumumab - riferisce Johnson & Johnson in una nota - è infatti associato a un miglioramento significativo nel tasso di assenza di malattia residua minima (Mrd), nella sopravvivenza libera da progressione e nella risposta completa o superiore rispetto allo standard terapeutico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mieloma multiplo, rimborsata nuova indicazione in prima linea per daratumumab

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