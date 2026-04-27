In Italia, è stato approvato il rimborso per la terapia Ciltacabtagene autoleucel, nota anche come cilta-cel, nel trattamento del mieloma multiplo in seconda linea. Questa terapia, basata su cellule T con recettore dell'antigene chimerico (Car-T), è stata sviluppata da Johnson & Johnson ed è ora disponibile per i pazienti che necessitano di questa opzione terapeutica. La decisione interessa le cure offerte nel sistema sanitario nazionale.

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Nel trattamento del mieloma multiplo è oggi rimborsata in Italia la terapia Ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel) a base di cellule T con recettore dell'antigene chimerico (Car-T), sviluppata da Johnson & Johnson. Il trattamento, ad oggi unica terapia avanzata utilizzabile in linee precoci di trattamento - spiega l'azienda in una nota - è indicato in pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, inclusi un agente immunomodulante e un inibitore del proteasoma, nei quali si è verificata progressione della malattia durante l'ultima terapia e che sono refrattari a lenalidomide.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mieloma multiplo, rimborso per Car-T cilta-cel nella seconda linea di trattamento

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