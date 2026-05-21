Mieloma multiplo | la rete tra hub e spoke per cure uniformi

Il mieloma multiplo è una malattia complessa che richiede un approccio coordinato tra diverse strutture sanitarie. Un modello chiamato hub-and-spoke viene adottato per assicurare che i pazienti ricevano cure e trattamenti in modo uniforme, indipendentemente dalla località di provenienza. Tuttavia, ci sono preoccupazioni legate ai costi elevati dei farmaci, che potrebbero limitare l'accesso alle terapie più recenti e avanzate. La discussione si concentra su come strutturare al meglio questa rete di assistenza e sui limiti imposti dai tetti di spesa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui