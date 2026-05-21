Mieloma multiplo | la rete tra hub e spoke per cure uniformi
Il mieloma multiplo è una malattia complessa che richiede un approccio coordinato tra diverse strutture sanitarie. Un modello chiamato hub-and-spoke viene adottato per assicurare che i pazienti ricevano cure e trattamenti in modo uniforme, indipendentemente dalla località di provenienza. Tuttavia, ci sono preoccupazioni legate ai costi elevati dei farmaci, che potrebbero limitare l'accesso alle terapie più recenti e avanzate. La discussione si concentra su come strutturare al meglio questa rete di assistenza e sui limiti imposti dai tetti di spesa.
? Punti chiave Come può il modello hub-and-spoke garantire cure uguali per tutti?. Perché i tetti di spesa farmaceutica minacciano l'accesso alle terapie?. Come si evita che i centri periferici restino senza innovazione?. Quali rischi corre il paziente se il budget blocca i nuovi farmaci?.? In Breve Sara Bringhen coordina le terapie consolidate presso l'ospedale Santa Croce di Cuneo.. Valentino Confalone segnala criticità per i tetti di spesa e il meccanismo payback.. I protocolli PDTA vengono aggiornati annualmente dai gruppi specialistici della rete regionale.. Il modello divide le competenze tra centri hub e ospedali periferici piemontesi.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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