Microplastiche nell' acqua in bottiglie di plastica Bassetti | Rischio tossicità cronica bevete dal rubinetto
Le analisi hanno rilevato la presenza di microplastiche nelle acque in bottiglia. Secondo uno studio recente, queste particelle sono presenti in quantità che potrebbero rappresentare un rischio di tossicità cronica. Un esperto ha consigliato di preferire l'acqua del rubinetto per evitare l’ingestione di microplastiche. La questione riguarda le sostanze che si accumulano nel tempo e che possono entrare nel nostro organismo.
La minaccia invisibile viaggia dentro i gesti più quotidiani, persino quando si beve un bicchier d'acqua. Soprattutto se quell'acqua arriva da una bottiglia in plastica: così Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, lancia l'allarme. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Microplastiche nell'acqua meglio il rubinetto!
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Una carta di credito a settimana. Secondo alcune stime, è la quantità di microplastiche che potremmo ingerire ogni settimana. Le microplastiche sono ormai ovunque: nell’acqua, nel cibo e nell’ambiente che ci circonda. Una gran parte deriva dalla plastic facebook
Ero stanco di scrivere nomi sulle bottiglie d'acqua ogni volta che andavamo in viaggio di famiglia, così ho creato questi anelli con il nome che si attaccano facilmente reddit
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