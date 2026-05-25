Microplastiche nell' acqua in bottiglie di plastica Bassetti | Rischio tossicità cronica bevete dal rubinetto

Notizia in breve

Le analisi hanno rilevato la presenza di microplastiche nelle acque in bottiglia. Secondo uno studio recente, queste particelle sono presenti in quantità che potrebbero rappresentare un rischio di tossicità cronica. Un esperto ha consigliato di preferire l'acqua del rubinetto per evitare l’ingestione di microplastiche. La questione riguarda le sostanze che si accumulano nel tempo e che possono entrare nel nostro organismo.