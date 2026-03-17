Studi recenti hanno mostrato che le bottiglie di plastica contengono microplastiche che possono essere ingerite quando si beve. La presenza di queste particelle è stata rilevata in molte analisi condotte su campioni di acqua imbottigliata. Al contrario, l’acqua del rubinetto sembra contenere quantità più basse di microplastiche. La questione riguarda quindi le differenze tra le due fonti di acqua potabile.

Bere acqua dalle bottiglie di plastica comporta un rischio di ingestione di microplastiche. Nel corso degli anni sono emersi diversi studi scientifici che provano questo dato, ovvero come le bottiglie di plastica abbiano un effetto sul corpo umano. In particolare, nel 2025 è stato pubblicato uno studio che ha analizzato 140 studi scientifici che valutavano gli effetti delle bottiglie di plastica sulla salute. Un lavoro che serviva a far emergere in un quadro completo le particelle di microplastiche davvero assunte in un anno attraverso cibo e acqua. Secondo quanto emerso, chi beve acqua in bottiglia ogni giorno ne introduce nell’organismo quasi 90. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Microplastiche nell’acqua, meglio bere dal rubinetto o dalla bottiglia?

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