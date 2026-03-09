Comunali 2026 in Toscana | da Prato commissariata ad Arezzo contesa partita aperta nelle città chiave

Le elezioni comunali del 2026 in Toscana sono programmate per il 24 e 25 maggio e coinvolgono diverse città chiave come Arezzo, Siena, Prato, Pistoia e Viareggio. In alcune di queste località si registrano situazioni particolari: Prato è stata commissariata, mentre ad Arezzo la partita politica è ancora tutta da definire. La corsa alle amministrative si presenta quindi come un appuntamento importante per la regione.

FIRENZE – Le elezioni comunali del 2026 in Toscana, già fissate per il 24 e 25 maggio, si annunciano come un passaggio politico significativo soprattutto in alcune città strategiche: Arezzo, Siena, Prato, Pistoia e Viareggio. Il voto interesserà territori molto diversi tra loro ma accomunati da una crescente competizione elettorale. Se in passato la Toscana appariva politicamente prevedibile, oggi il confronto tra centrosinistra e centrodestra è diventato più aperto e legato soprattutto alla qualità delle candidature locali. Prato: il caso politico più delicato. Il dossier più complesso è quello di Prato, attualmente amministrata da un commissario prefettizio dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti nel 2025. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Comunali 2026 in Toscana: da Prato commissariata ad Arezzo contesa, partita aperta nelle città chiave Leggi anche: Amministrative 2026 in Toscana: urne aperte 24 e 25 maggio in venti Comuni. Al voto anche Arezzo, Pistoia, Prato Leggi anche: Lettera aperta alla città: "Uniti per la legalità. Un laboratorio per Prato" Aggiornamenti e notizie su Comunali 2026 in Toscana da Prato.... Temi più discussi: Gli eventi di marzo 2026 in Toscana; Referendum del 22 e 23 marzo: tutte le informazioni utili; Giornata Internazionale della Donna, tutti gli eventi promossi dal Comune; Domenica 8 marzo 2026 per la Giornata internazionale della Donna a ingresso gratuito per le donne nei luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei Autonomi. Elezioni Comunali Pescara 2026, voto bis in 23 sezioni/ Diretta Risultati: i candidati contro Sindaco MasciDiretta Elezioni Comunali bis a Pescara dopo risultati 2024 bloccati dalla sentenza del Consiglio di Stato: Masci sfida Costantini in 23 sezioni ... ilsussidiario.net Elezioni comunali in Toscana 2026, al voto il 24 e 25 maggio: le sfide principali, i nomi, gli eventuali ballottaggiLe partite dei capoluoghi a Prato, Pistoia, Arezzo; l’attesa per l’esito della battaglia a Viareggio e Sesto Fiorentino. Le elezioni amministrative del 2026 entrano nel vivo con l’indicazione ... corrierefiorentino.corriere.it Elezioni comunali a Tempio, Sinistra Italiana sosterrà Fabrizio Carta. Il Pd alla finestra Centrosinistra spaccato. La segretaria provinciale Marchio parla di interlocuzioni aperte e dice no alle adesioni alla lista di Biancareddu - facebook.com facebook Pescara oggi e domani al voto per le Comunali dopo sentenza Consiglio di Stato #abruzzo #politica #Cronaca x.com