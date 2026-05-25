Michele e Nicole Cadei vincono il Gran Premio Italiano di Moto d’acqua
Oltre 100 piloti italiani hanno partecipato al Gran Premio Città di Rimini, disputato lungo il litorale romagnolo. La competizione di moto d’acqua ha visto Michele e Nicole Cadei vincere le rispettive categorie. La gara ha attirato pubblico e appassionati, offrendo uno spettacolo di velocità e adrenalina. L’evento si è svolto su un circuito allestito sulla spiaggia, con numerose prove e scontri tra i partecipanti.
Michele Cadei, appartenente alla categoria Endurance, conquista una fantastica vittoria, consolidando quindi il primato nella classifica generale Rimini. Lungo il litorale romagnolo, si è tenuto Il Gran Premio Città di Rimini. Un appuntamento che ha richiamato oltre 100 piloti italiani che unisce spettacolo e adrenalina. Il team lombardo Moto d’Acqua Italia è protagonista, conquistando ben due vittorie e riconfermando l’ambizione alla corsa di titoli nazionali. Michele Cadei, appartenente alla categoria Endurance, conquista una fantastica vittoria, consolidando quindi il primato nella classifica generale. Lo stesso successo anche per la figlia Nicole Cadei, che conquistando la categoria F4, riesce ad ottenere preziosi punti per rafforzare il primato in classifica generale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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