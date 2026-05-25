Michele e Nicole Cadei vincono il Gran Premio Italiano di Moto d’acqua

Notizia in breve

Oltre 100 piloti italiani hanno partecipato al Gran Premio Città di Rimini, disputato lungo il litorale romagnolo. La competizione di moto d’acqua ha visto Michele e Nicole Cadei vincere le rispettive categorie. La gara ha attirato pubblico e appassionati, offrendo uno spettacolo di velocità e adrenalina. L’evento si è svolto su un circuito allestito sulla spiaggia, con numerose prove e scontri tra i partecipanti.