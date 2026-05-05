Otranto si accende | 100 piloti per il Gran Premio di Moto d’Acqua

A Otranto si svolge il Gran Premio di Moto d’Acqua con la partecipazione di circa 100 piloti provenienti da diverse regioni. Tra i concorrenti ci sono anche alcuni piloti locali, pronti a competere per il podio. La gara segue l’evento di Licata e potrebbe avere un impatto sulla classifica nazionale. La competizione si svolge lungo le acque della città, attirando pubblico e appassionati.

? Cosa scoprirai Chi sono i piloti locali pronti a sfidare il podio?. Come influirà questa gara sulla classifica nazionale dopo Licata?. Perché la partecipazione femminile è così alta in questa edizione?. Quali impatti avrà l'evento sullo sviluppo turistico di Otranto?.? In Breve Evento dall'8 al 10 maggio 2026 con cinque categorie tecniche diverse.. Partecipazione femminile pari al 50% del totale degli iscritti.. Presenza di piloti come Giuseppe Risolo e Francesco Delle Grottaglie.. Sinergia tra ASD Hardwave e Comune di Otranto per indotto turistico.. L’ottava tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua approderà nella baia di Otranto dall’8 al 10 maggio 2026, portando in Salento cento piloti professionisti pronti a sfidarsi tra le onde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Otranto si accende: 100 piloti per il Gran Premio di Moto d’Acqua Notizie correlate La gara che accende la passione: torna il Gran Premio Colli MarignanesiAnche quest’anno il prestigio della corsa non sarà da meno, con le adesioni che cominciano a crescere da parte delle migliori squadre italiane Come... FITAV, weekend di gare: 3° Gran Premio Sporting 100 piattelli e Campionati RegionaliSecondo fine settimana di aprile ricco di appuntamenti per il tiro a volo: in programma il 3° Gran Premio stagionale di Sporting e le prove regionali...