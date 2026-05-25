Michelangelo Betti è stato riconfermato sindaco di Cascina con circa il 56 per cento delle preferenze, pari a oltre 9.000 voti. La sua rielezione arriva dopo una consultazione elettorale sostenuta dal centrosinistra. Nessuna altra informazione sui risultati o sui candidati concorrenti è stata resa nota. La vittoria conferma il sostegno già mostrato in passato. La nuova amministrazione assumerà ufficialmente l’incarico nei prossimi giorni.

Cascina (Pisa), 25 maggio 2026 – Michelangelo Betti è stato rieletto sindaco di Cascina. Il primo cittadino, sostenuto dal centrosinistra, ha ottenuto circa il 56 per cento delle preferenze, con oltre 9mila voti. Battuta la sfidante del centrodestra Donatella Legnaioli, che si ferma a circa il 22 per cento (oltre 3mila voti). Seguono poi Dario Rollo (circa il 17 per cento delle preferenze) e Enrico Fiorini (circa il 3 per cento). . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Michelangelo Betti rieletto sindaco di Cascina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni comunali a Cascina: Michelangelo Betti confermato sindaco

Chiusa a Cascina la campagna elettorale del centrosinistra: Michelangelo Betti corre per il bisLa campagna elettorale del Partito Democratico a Cascina si è conclusa in Corso Matteotti con una riunione a cui hanno partecipato oltre 150 persone.

Temi più discussi: Elezioni comunali di Cascina, si vota: l'affluenza alle 12; Elezioni comunali in Provincia di Pisa: urne aperte per 4 comuni, il dato sull'affluenza; Elezioni comunali, urne aperte: si vota fino alle 15, poi lo spoglio.

Michelangelo Betti rieletto sindaco di CascinaCascina (Pisa), 25 maggio 2026 – Michelangelo Betti è stato rieletto sindaco di Cascina. Il primo cittadino, sostenuto dal centrosinistra, ha ottenuto circa il 56 per cento delle preferenze, con oltre ... lanazione.it

Michelangelo Betti è riconfermato sindaco di CascinaCascina ha deciso di continuare col centrosinistra. Michelangelo Betti, sindaco uscente, ha avuto la conferma: sarà ancora lui a guidare il comune in provincia di Pisa. Betti, che aveva 'riportato' ... gonews.it