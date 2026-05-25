Elezioni comunali a Cascina | Michelangelo Betti confermato sindaco

Michelangelo Betti è stato confermato sindaco di Cascina. La sua riconferma arriva dopo il voto, con ancora alcune sezioni da scrutinare. È alla guida del municipio per il secondo mandato, sostenuto dal centro-sinistra, che comprende il Partito Democratico, Verdi, Sinistra, Per Voi, Casa Riformista e il Movimento Cinque Stelle. I risultati ufficiali mostrano una vittoria netta, con Betti che mantiene il suo incarico. Le operazioni di scrutinio sono in corso e non sono stati ancora diffusi i dati definitivi.

Michelangelo Betti è confermato sindaco di Cascina. Secondo mandato dunque per il primo cittadino uscente sostenuto dal campo largo del centrosinistra (Partito Democratico, Allenza Verdi Sinistra, Per Voi, Casa Riformista e Movimento Cinque Stelle): quando mancano ancora poche sezioni da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Cascina 2026. Fratoianni a Cascina per sostenere Betti: focus su ambiente e diritti

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