Mezz'ora di botti e bombe carta a Bagnoli per una Prima Comunione strade bloccate e auto danneggiate

A Bagnoli, durante una festa di Prima Comunione, sono stati esplosi circa 30 minuti di botti e bombe carta in strada. Le esplosioni hanno causato il blocco del traffico e danni alle auto parcheggiate nelle vicinanze. La Polizia Locale sta indagando su una festa abusiva in strada a Napoli Ovest, dove sono state fatte esplodere centinaia di batterie di fuochi d'artificio. La famiglia responsabile è stata identificata.

La Polizia Locale indaga su una festa abusiva in strada a Napoli Ovest: venerdì sera sono state esplose in strada centinaia di batterie di fuochi d'artificio; la famiglia responsabile è stata individuata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, mezz'ora di terrore a Bagnoli: la festa di comunione diventa un inferno di botti

Notizie e thread social correlati

Napoli, bombe carta e fuochi d'artificio per la festa della prima comunione: auto danneggiateDurante una festa di prima comunione in un quartiere, sono stati lanciati bombe carta e fuochi d'artificio per oltre trenta minuti dopo un concerto.

Napoli, bombe carta e fuochi d'artificio in strada per festeggiare una prima comunioneNel quartiere di Bagnoli, sono stati lanciati bombe carta e fuochi d'artificio in strada durante una festa di prima comunione.

Temi più discussi: Napoli, bombe carta e fuochi d'artificio in strada per festeggiare una prima comunione; Napoli, bombe carta e fuochi d'artificio per la festa della prima comunione: auto danneggiate; Esplosa una bomba carta davanti all’ex sede della Festa dei Gigli a Crispano questa notte; Napoli, mezz'ora di terrore a Bagnoli: la festa di comunione diventa un inferno di botti.

Una pioggia di fuochi d’artificio e potenti bombe carta che, per oltre trenta minuti, ha tenuto in ostaggio un intero quartiere. #bagnoli #crimebotti #napoli #primacomunione #cronacanapoli #diretta #live #quartierinapoli #social #storie #ultimenotizie … x.com

Napoli, mezz’ora di terrore a Bagnoli: la festa di comunione diventa un inferno di bottiUna pioggia di fuochi d’artificio e potenti bombe carta che, per oltre trenta minuti, ha tenuto in ostaggio un intero quartiere. Momenti di forte tensione ... cronachedellacampania.it

Prima Comunione 2026: 70 frasi di auguri bellissime (e già pronte da copiare sul biglietto)Frasi di auguri per la Prima Comunione: messaggi per bambini, da nonni, divertenti e religiosi. Citazioni di Papa Francesco, Madre Teresa e tanto altro. nostrofiglio.it