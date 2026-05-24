Napoli bombe carta e fuochi d' artificio in strada per festeggiare una prima comunione

Nel quartiere di Bagnoli, sono stati lanciati bombe carta e fuochi d'artificio in strada durante una festa di prima comunione. L'episodio è durato circa trentacinque minuti, durante i quali si sono uditi esplosioni e si sono viste fiamme in prossimità di auto parcheggiate. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le forze dell'ordine hanno avviato indagini per identificare i responsabili dell'uso di materiale pirotecnico non autorizzato. La zona è stata sottoposta a controlli successivi.

Prima un concerto a tutto volume di un cantante neo melodico poi fuochi d'artificio e bombe carta in strada tra le auto in sosta, per festeggiare la prima comunione di un bambino. E' successo a Bagnoli, periferia ovest di Napoli dove un intero quartiere è stato tenuto in ostaggio per una buona mezz'ora, in cui si è scatenato il terrore dei residenti costretti a rifugiarsi nelle abitazioni e preoccupati per il danneggiamento delle loro auto in strada. Decine le chiamate alle forse dell'ordine che sono arrivate in forze, decine le pattuglie di polizia e carabinieri, ma hanno solo potuto costatare i danni prodotti dai cosiddetti festeggiamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Napoli, bombe carta e fuochi d'artificio per la festa della prima comunione: auto danneggiate

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