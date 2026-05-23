Napoli bombe carta e fuochi d' artificio per la festa della prima comunione | auto danneggiate

Notizia in breve

Durante una festa di prima comunione in un quartiere, sono stati lanciati bombe carta e fuochi d'artificio per oltre trenta minuti dopo un concerto. L'evento ha causato danni a diverse autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione ha generato preoccupazione tra i residenti presenti. La polizia sta indagando sull'origine degli ordigni e sui responsabili dell'episodio.