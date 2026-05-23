Napoli bombe carta e fuochi d' artificio per la festa della prima comunione | auto danneggiate
Durante una festa di prima comunione in un quartiere, sono stati lanciati bombe carta e fuochi d'artificio per oltre trenta minuti dopo un concerto. L'evento ha causato danni a diverse autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione ha generato preoccupazione tra i residenti presenti. La polizia sta indagando sull'origine degli ordigni e sui responsabili dell'episodio.
Prima il concerto, poi le?bombe? e i fuochi d?artificio per oltre trenta minuti. Una festa familiare diventa così un "inferno" per un intero quartiere. Succede. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli, bombe carta e fuochi d'artificio per la festa della prima comunione: auto danneggiate
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