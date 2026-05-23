Napoli bombe carta e fuochi d' artificio per la festa della prima comunione | auto danneggiate

Da ilmattino.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una festa di prima comunione in un quartiere, sono stati lanciati bombe carta e fuochi d'artificio per oltre trenta minuti dopo un concerto. L'evento ha causato danni a diverse autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione ha generato preoccupazione tra i residenti presenti. La polizia sta indagando sull'origine degli ordigni e sui responsabili dell'episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prima il concerto, poi le?bombe? e i fuochi d?artificio per oltre trenta minuti. Una festa familiare diventa così un "inferno" per un intero quartiere. Succede. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli bombe carta e fuochi d artificio per la festa della prima comunione auto danneggiate
© Ilmattino.it - Napoli, bombe carta e fuochi d'artificio per la festa della prima comunione: auto danneggiate
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli, bombe carta e fuochi d'artificio per la festa della prima comunione: auto danneggiate

Video Napoli, bombe carta e fuochi d'artificio per la festa della prima comunione: auto danneggiate

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sequestrati oltre 500 chili tra bombe carta, mortai e fuochi d'artificio: un arresto a Rizziconi

L’Arezzo sfida anche la scaramanzia: prima la musica di Pau, poi il bus per la festa e i fuochi d’artificioArezzo, 24 aprile 2026 – Canzone Amaranto, l’inno di Pupo, non sarà l’unica colonna sonora insieme ai cori dei tifosi, in programma per la...

napoli bombe carta eNapoli, mezz’ora di terrore a Bagnoli: la festa di comunione diventa un inferno di bottiUna pioggia di fuochi d’artificio e potenti bombe carta che, per oltre trenta minuti, ha tenuto in ostaggio un intero quartiere. Momenti di forte tensione ... cronachedellacampania.it

napoli bombe carta eNapoli, bombe carta e fuochi d'artificio per la festa della prima comunione: auto danneggiatePrima il concerto, poi le bombe e i fuochi d’artificio per oltre trenta minuti. Una festa familiare diventa così un inferno per un intero quartiere. ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web