Mezzoldo Stefania Siviero rieletta sindaca | Il voto dei cittadini è un segnale bellissimo

Stefania Siviero è stata confermata come sindaca di Mezzoldo dopo le elezioni amministrative svoltesi il 24 e 25 maggio. Con la lista “Stella Alpina”, l’unica in competizione, ha ottenuto i voti necessari per la rielezione. La candidata ha commentato il risultato definendolo un segnale positivo ricevuto dai cittadini. La sua lista ha superato il quorum previsto, assicurando il suo incarico per il nuovo mandato.

Stefania Siviero è stata confermata sindaca a Mezzoldo. Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio è stata rieletta prima cittadina del Comune brembano: con la lista “Stella Alpina”, unica formazione in campo, ha superato i quorum necessari per la rielezione. Alle urne si sono registrati 105 voti validi su 111 in tutto, facendo segnare un’ampia affluenza. Esprimendo la propria soddisfazione, Stefania Siviero afferma: “Siamo pronti per proseguire il lavoro svolto nello scorso mandato guardando avanti con rinnovato entusiasmo. La cosa più importante è che questo risultato testimonia che la popolazione ci crede ancora. Spesso e volentieri, sopratttutto nei paesi piccoli come il nostro, si ha la sensazione che la gente dia per scontato che qualcuno si occupi del Comune e che siano altri a prendersi cura di tutto ciò che lo riguarda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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